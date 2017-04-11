Mete Yarar: Diyarbakır'daki patlamanın tuzaklamayla olduğu ifade ediliyor

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin kişisel Twitter hesabından PKK'yı işaret eden paylaşımlarda bulundu. Eski asker Mete Yarar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu" dediği patlamada PKK'yı işaret ederek "Tünel olduğu kesinleşmiş gibi gözüküyor. Karşı inşaat halindeki binanın altından 15 metre tünel kazıldığı söyleniyor. 1 ton patlayıcıdan bahsediliyor" diyen Yarar " Çıkan toprağı torbalamışlar. 1 ton patlayıcıdan bahsediliyor. Buranın girişine de patlayıcı tuzaklandığı ifade ediliyor" yorumunda bulundu.

Bakan "Müdahale yok" demişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da meydana gelen patlamaya ilişkin "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu" demişti.

Valilik: Nedeni henüz bilinmiyor

Diyabakır Valiliği'nden de patlamaya ilişkin "limiz Bağlar İlçesinde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerimizin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde 11.04.2017 Salı Günü Saat 10.47 de panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve 112 ekiplerimiz sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama neticesinde 1 sivil personel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın ise tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır" denilmişti.

Yarar'ın tweetleri şöyle: