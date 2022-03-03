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Spor

Mete Kalkavan, otomobilini yaya geçidine park etti!

Kalkavan'ın lüks aracı sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekerken, paylaşıma yorum yağdı

03 Mart 2022 20:12

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın İstanbul Göktürk'te lüks aracını yaya geçidine park ettiği görüntü sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Bir Twitter kullanıcısı, Mete Kalkavan'ın aracını yaya geçidine park ettiği görüntüyü paylaşırken, "Mete Kalkavan geliyor yaya geçidine araba bırakıp gidiyor. Trafikte basit kuralı çiğneyen adam Süper Lig'de maç yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kalkavan'ın lüks aracı sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekerken, paylaşıma yorum yağdı. (Ajansspor)

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