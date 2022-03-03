Mete Kalkavan, otomobilini yaya geçidine park etti!

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın İstanbul Göktürk'te lüks aracını yaya geçidine park ettiği görüntü sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Bir Twitter kullanıcısı, Mete Kalkavan'ın aracını yaya geçidine park ettiği görüntüyü paylaşırken, "Mete Kalkavan geliyor yaya geçidine araba bırakıp gidiyor. Trafikte basit kuralı çiğneyen adam Süper Lig'de maç yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kalkavan'ın lüks aracı sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekerken, paylaşıma yorum yağdı. (Ajansspor)