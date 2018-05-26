Mete Gazoz, okçulukta ilki başarmak istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Okçulukta genç yaşta elde ettiği başarılarla Türkiye\'yi gururlandıran milli sporcu 19 yaşındaki Mete Gazoz, \"2019 yılındaki Dünya Şampiyonası\'nda, dünya şampiyon olmayı hedefliyorum. Ardından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na da katılarak Türkiye\'ye altın madalyayla dönmek istiyorum\" dedi.

Okçuluk Milli Takımı\'nda genç yaşta başarılarıyla Türkiye\'yi gururlandıran Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na hazırlıklarına devam ediyor. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları\'nda klasik yayda 26\'ncılık elde ederek sporseverlerin beğenisini toplayan 19 yaşındaki milli sporcu, takım halinde olimpiyat kotası elde edebilmek için gelecek yıl Hollanda\'da yapılacak Okçuluk Dünya Şampiyonası\'nda mücadele edeceklerini söyledi.

İlk hedefinin 2019 yılında yapılacak Okçuluk Dünya Şampiyonası\'nda şampiyon olmak olarak açıklayan Mete Gazoz, \"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na da katılarak Türkiye\'ye altın madalyayla dönmek istiyorum\" dedi.

Katıldığı yarışmalarda performansının en üst seviyeye çıkarmak için mücadele ettiğine değinen Mete Gazoz, \"2016 Rio Olimpiyat Oyunları\'na katıldım. Yarışma performansı olarak beklediğimiz gibi geçti. İyi bir derece ile büyük gurur ve mutlulukla ülkeme döndüm. Rio bittiği anda 2020 Tokyo için hazırlıklara başladım. Dünya kupası ikinci ayak yarışında en iyi derecemi yaptım. Performansım artarak devam edecek\" dedi.

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