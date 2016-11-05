Mete Akyol son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci Mete Akyol, Büyükada'da bulunan Hamidiye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta gazeteci Akyol'u son yolculuğunda CHP milletvekilleri Mehmet Haberal, Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Eski Milletvekillerinden gazeteci yazar Oktay Ekşi, Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, İş adamı Ali Sabancı'nın da aralarında bulunduğu siyaset, iş dünyası ve basın camiasında çok sayıda kişi uğurladı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Akyol'un eşi Gülçin Akyol ve oğlu Ufuk Akyol taziyeleri kabul etti. Ufuk Akyol , "Beklemiyorduk. Her ne kadar 81 olsa da öyle kötü bir sürpriz oldu. Takdiri ilahi. Bir anda kendini teslim etmiş. Keşke diyecek bir şey olsaydı. Sözün bittiği yer" dedi.

İşadamı Ali Sabancı, "Mete amcamız ülkesini çok severdi. Ailesini, insanları severdi. Annem ve babamın da 65 yıllık arkadaşlarıydı. Şimdi duydum ki ben doğduğumda gazeteye ilan vermiş, 'Şevket Sabancı'nın bir erkek oğlu' diye" dedi.

Oktay Ekşi ise Akyol'un gazetecilik dünyasının en önemli yeteneklerinden biri olduğunu belirterek, "Birinci günden dahi insana 'karşımda gazetecilik açısından müstesna bir kişilik var' diyecek kadar belirgindi yetenekleri. Profesyonel anlamda beraber çalışan ilk arkadaşlarından biriyim. 19-20 yaşlarında çektiği fotoğraflarda başarılıydı. Sonra röportajcı olarak unutulmaz röportajlara imza attı. Onun yeteneğini en iyi değerlendirenlerden biri rahmetli Abdi İpekçi'ydi. Çünkü onu Milliyet'e aldı. Ve orada harika röportajlar yapmasına imkan verdi." şeklinde konuştu.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de "Aşıktım onun kelimelerine, kelimelerle oynamasına. En son da 'Umut Nöbeti'ni beraber yaptık. Bir akşam telefon etti. 'Pınar ben sandalyemi Silivri'nin önüne atıyorum' dedi. At ve bana fotoğrafını gönder ben de bunu bütün dünyaya medyaya yayayım. Kamuoyu ile paylaşalım bu işi dedim. Fotoğrafı attı ve Umut Nöbeti öyle başladı Silivri kapısında. O öncüydü. Biz onun öncülüğünü devam ettiren gazetecilerdik" ifadelerini kullandı.

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon da "Ülkemiz çok büyük bir değeri yitirdi. 1964'ten bu yana benim dostumdu. Türkiye'nin duayen gazetecisini yitirdik. Çok zor yetişen insanlardan bir tanesiydi muhakkak ki" dedi.Kılınan cenaze namazının ardından Akyol'un cenazesi BüyükadaMezarlığı'na defnedildi.