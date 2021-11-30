Metaverse'te dijital yat 650 bin dolara satıldı

Metaverse platformu The Sandbox'ta bir kullanıcı Republic Realm tarafından geliştirilen dijital bir yata 650 bin dolarlık rekor bir ücret ödedi.

Metaverse kavramı son günlerde oldukça popüler hâle geldi. Facebook’un ismini Meta olarak değiştirmesi ve bu teknolojiye önümüzdeki yıl 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması Metaverse’ün popülaritesini daha da artırdı. Birçok insan da geleceğin bu sanal evrenlerde olacağını düşünmeye ve konu hakkında yatırımlar yapmaya başladı.

Metaverse ve NFT geliştiricisi Republic Realm’e göre “The Metaflower Super Mega Yacht” isimli NFT, 149 Ethereum’a (ETH) alıcı buldu.