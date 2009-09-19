Metan gazından 3 işçi öldü

İzmir Kemalpaşa'da bir kağıt fabrikasında metan gazından zehirlenen 3 işçi yaşamını yitirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Güngör'ün ise hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.



İlçedeki bir fabrikada 4 metre derinliğindeki hamur kazanının temizlenmesi sırasında Ramazan Demir (29), Haydar Koray Güçlü (29) ve Ayhan Çanakçı (26) metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.



Metan gazına maruz kalarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Güngör'ün ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ölen işçilerden birinin 2 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.



İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kağıt fabrikasında metan gazından zehirlenerek ölen 3 işçinin evlerinde büyük üzüntü yaşanıyor.



Hayatını kaybeden işçilerden Ramazan Demir'in evli ve 4 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi. Yakınları, Demir ile eşi Tütiye Demir ve kızlarının kısa süre önce bayram alışverişine çıktığını anlattı. Evlerinde ölüm haberini alan ve büyük üzüntü yaşayan Tütiye Demir'i yakınları teskin etmeye çalıştı.



Haydar Koray Güçlü'nün ise 7 yıldır bu fabrikada çalıştığı öğrenildi. Güçlü'nün 2 ay önce 19 yaşındaki Mahser Yüce ile nişanlandığı ve bayramın ardından düğün yapmaya hazırlandığı bildirildi. Fabrikada zehirlenerek ölenlerden Ayhan Çanakçı'nın da 1 ay önce baba olduğu öğrenildi. 3 işçinin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



3 kişi gözaltına alındı



İzmir'de üç kişinin ölümüne neden olan olay nedeniyle fabrikada görevli 3 yetkili gözaltına alındı.



Polis, olay sonrası fabrika müdürü, üretim şefi ve vardiya amirini, ifade vermek üzere gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



