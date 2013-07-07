Metan gazı 3 can aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, işçilerin kanalizasyon çukurundaki ilaçlama çalışması acı sonlandı. Metan gazından etkilenen 2 işçi ve 1 itfaiyeci kurtarılamadı.

Yavansu Mahallesi'ndeki kanalizasyon terfi istasyonuna ilaçlama için giren 3 işçi metan gazından etkilendi.

Osman Sarı ve onu kurtarmaya çalışan ekip amiri Veysel Turgut kuyuya düştü.

İçeridekileri çıkarmak için kuyuya inen 2 itfaiye eri de gazdan etkilendi. Kuyudakileri AKUT ekibi çıkardı.

Osman Sarı, ekip amiri Veysel Turgut ve itfaiyeci Uğur Apaydın yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen işçi Adnan Özkaya ve itfaiyeci Hasan Armankaya ise hastaneye kaldırıldı.