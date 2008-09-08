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Kültür-Sanat

Metallica'ya korsan darbesi

Ünlü metal grubu Metallica'nın yeni albümü korsanlar sayesinde raflardan önce İnternet'te.

08 Eylül 2008 03:00

Metallica hayranlarının uzun bir süredir bekledikleri yeni albüm "Death Magnetic"e korsan darbesi. Albümün resmi çıkış tarihi olan 12 Eylül'den önce İnternet'e sızması Metallica'nın uzun bir aradan çıkardığı albümün satışlarını olumsuz etkileyecek.

Birkaç gün önce Fransa'daki bir müzik marketi albümün CD'sini satışa sunmuş; yani resmi çıkış tarihinden tam 2 hafta önce. Şarkıların bu sayede İnternet'e sızdığı düşünülüyor. Metallica davulcusu Lars Ulrich ise pek endişeli görünmüyor. Ulrich, "2008 yılındayız ve bu işler artık böyle yürüyor" şeklinde konuşuyor.

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