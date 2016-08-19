Metallica'nın yeni albümünün çıkış tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, 8 yıllık suskunluğuna yeni stüdyo albümleri ile son veriyor.

Grup "Hardwired... To Self-Destruct" adını taşıyan yeni albümlerinin 18 Kasım'da satışa sunulacağını açıkladı.

ABD'li grup haberi dün internette yayınladığı Hardwired parçasının videosuyla duyurdu ve yeni albüm için "yolculuğumuzun yeni bir aşaması" dedi.

Metallica'nın 11. stüdyo albümü olan "Hardwired... To Self-Destruct", 12 şarkıdan oluşuyor ve 80 dakika uzunluğunda.

Albüm çift CD, plak, dijital ve şarkıların ilk versiyonlarını da içeren özel edisyon da dahil olmak üzere farklı formatlarda satışa sunulacak.

Grubun son albüm olan Death Magnetic, 2008 yılında yayınlanmıştı. Grup daha önce iki stüdyo albümü arasında hiç bu kadar uzun süre ara vermemişti.

Metallica James Hetfield(solist), Lars Ulrich (baterist), Kirk Hammett (gitar) ve Robert Turjillo'dan (bas gitar) oluşuyor.

1981'de Los Angeles eyaletindeki San Francisco'da kurulan Metallica'nın 8 Grammy ödülü bulunuyor ve dünya çapında sattığı albüm sayısı 110 milyondan fazla.