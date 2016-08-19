T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Metallica'nın yeni albümünün çıkış tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, 8 yıl aradan sonra çıkaracakları yeni albümlerinin 18 Kasım\'da satışa sunulacağını açıkladı. Albüm \"Hardwired... To Self-Destruct\" adını taşıyor.

19 Ağustos 2016 15:17

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, 8 yıllık suskunluğuna yeni stüdyo albümleri ile son veriyor.

Grup "Hardwired... To Self-Destruct" adını taşıyan yeni albümlerinin 18 Kasım'da satışa sunulacağını açıkladı.

ABD'li grup haberi dün internette yayınladığı Hardwired parçasının videosuyla duyurdu ve yeni albüm için "yolculuğumuzun yeni bir aşaması" dedi.

Metallica'nın 11. stüdyo albümü olan "Hardwired... To Self-Destruct", 12 şarkıdan oluşuyor ve 80 dakika uzunluğunda.

Albüm çift CD, plak, dijital ve şarkıların ilk versiyonlarını da içeren özel edisyon da dahil olmak üzere farklı formatlarda satışa sunulacak.

Grubun son albüm olan Death Magnetic, 2008 yılında yayınlanmıştı. Grup daha önce iki stüdyo albümü arasında hiç bu kadar uzun süre ara vermemişti.

Metallica James Hetfield(solist), Lars Ulrich (baterist), Kirk Hammett (gitar) ve Robert Turjillo'dan (bas gitar) oluşuyor.

1981'de Los Angeles eyaletindeki San Francisco'da kurulan Metallica'nın 8 Grammy ödülü bulunuyor ve dünya çapında sattığı albüm sayısı 110 milyondan fazla.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DünyacaMetallicaKasımAlbümTo Self-Destruct\"To Self-Destruct"HardwiredCDDeath MagneticGrupJames Hetfield(solist) Lars UlrichKirk HammettRobert TurjilloLos AngelesSan FranciscoGrammy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24