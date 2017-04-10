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BBC Türkçe

Metallica'nın bas gitaristinin oğlu Korn'la turneye çıkacak

Korn grubu, Metallica'nın bas gitaristi Robert Trujillo'nun 12 yaşındaki oğlu ile turneye çıkacak. Babasının izinden giden Tye, Korn'un Güney Amerika'daki konserlerinde, bascı Fieldy'nin yerini dolduracak.

10 Nisan 2017 20:23

Efsanevi Metallica grubunun bas gitaristi Robert Trujillo'nun 12 yaşındaki oğlu Tye, Güney Afrika turlarında ünlü Korn grubuyla beraber çalacak.

Korn grubunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, grubun bas gitaristi Fieldy'nin katılamayacağı konserlere Tye Trujillo'nun eşlik edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Öngörülemeyen koşullar nedeniyle Fieldy bazı konserlere katılamayacak ve gruba özel bir konuk katılacak. Bas gitarist rolünü Metallica'nın Robert Trujillo'sunun 12 yaşındaki oğlu ve Kuzey Kaliforniya'dan The Helmets grubu üyesi Tye Trujillo dolduracak" denildi.

17 Nisan'da Güney Amerika turnesi için yola koyulacak olan Korn, Kolombiya, Brezilya, Arjantina, Şili ve Peru'da sahne alacak.

Tye, babası gibi bas gitardaki hünerleriyle tanınıyor.

Grup, "Tye gibi bir genç yetenekle küçük birkaç sahne performansı gerçekleştirecekleri için" heyecanlı olduklarını da hayranlarıyla paylaştı.

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