Metallica'nın bas gitaristinin oğlu Korn'la turneye çıkacak

Efsanevi Metallica grubunun bas gitaristi Robert Trujillo'nun 12 yaşındaki oğlu Tye, Güney Afrika turlarında ünlü Korn grubuyla beraber çalacak.

Korn grubunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, grubun bas gitaristi Fieldy'nin katılamayacağı konserlere Tye Trujillo'nun eşlik edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Öngörülemeyen koşullar nedeniyle Fieldy bazı konserlere katılamayacak ve gruba özel bir konuk katılacak. Bas gitarist rolünü Metallica'nın Robert Trujillo'sunun 12 yaşındaki oğlu ve Kuzey Kaliforniya'dan The Helmets grubu üyesi Tye Trujillo dolduracak" denildi.

17 Nisan'da Güney Amerika turnesi için yola koyulacak olan Korn, Kolombiya, Brezilya, Arjantina, Şili ve Peru'da sahne alacak.

Tye, babası gibi bas gitardaki hünerleriyle tanınıyor.

Grup, "Tye gibi bir genç yetenekle küçük birkaç sahne performansı gerçekleştirecekleri için" heyecanlı olduklarını da hayranlarıyla paylaştı.