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Kültür-Sanat

Metallica modaya da el attı!

İtalyan erkek giyim markası Brioni'nin yeni kampanya yüzü Metallica oldu

30 Haziran 2016 23:26

İtalyan erkek giyim markası Brioni, yeni kreatif direktörü Justin O’Shea ile yaptığı ilk kampanyasının karelerini basına verdi. Karelerdeki isimler ise James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo yani Metallica! Son albümlerinin bu yıl çıkması beklenen heavy metal efsanesinin İtalyan moda markası ile iş birliği yapması, albüm öncesi kendilerini hatırlatmaları anlamında iyi bir reklam olacağı görüşlerini gündeme getirdi.

artfulliving.com.tr'nin haberine göre; smokinli, takım elbiseli ve güneş gözlüklü, siyah beyaz Metallica fotoğraflarının imzası ise Zackery Micheal’e ait. Grup üyelerinin verdikleri pozların ilhamını, Queen’in Bohemian Rhapsody single’nın kapağından alan Micheal, metal müzik ikonlarını markanın maskülen imajı ile birleştirmiş.

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metallicaİtalyan markalarımodaerkek giyimQueen

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