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Kültür-Sanat

Metallica'dan 50 CD'lik dev albüm

Sınırlı sayıda üretilecek albüm 395 dolardan satılacak

11 Haziran 2015 23:28

Yeni bir albüm hazırlığında olan Metallica, öncesinde çok geniş kapsamlı bir live albüm piyasaya sürecek.

Bu yıl yeni bir stüdyo albümü yayınlaması beklenen Metallica`nın, henüz yapım evresinin çok başında olduğu ortaya çıkmıştı. Bu yıl yeni bir albüm yayınlanmayacağı netleşti diyebiliriz. Fakat Metallica her zaman olduğu gibi fanlarını sevindirecek başka bir haber paylaştı.

 

25 farklı konserden kayıt

 

Metallica çok yakında içerisinde 50 farklı CD içeren geniş kapsamlı bir live performans paketi yayınlamaya hazırlanıyor. 25 farklı konserden elde edilen parçaların yer alacağı pakette, henüz netleşmemiş özel bir kaç içeriğin daha yer alacağı bildirildi. Avustralya ve Yeni Zellanda'da verilmiş konserlerin kayıtları albümde yer alacak. Bu yüzden kutunun dış kaplamasına bu duruma özel olarak tasarlanmış.

Paketin satış fiyatı 395 dolar -şu anki dolar kuruna göre 1062 TL yapıyor- olarak açıklandı. "Limited Edition" yani sınırlı sayıda üretilecek olan albümün çıkış tarihi ile ilgili ise henüz net bir bilgi yok.

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