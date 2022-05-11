Metallica konserinde doğum yaptı; bebek dünyaya gözlerini Enter Sandman eşliğinde açtı

Brezilya’da bir bebek dünyaya gözlerini Metallica konserinde açtı. Bir kadın, Metallica, Enter Sandman şarkısını söylerken doğum yaptı.

New York Post’ta yer alan habere göre, hamileliğinin son günlerindeki Joice Figueiro, doktorlarının onay vermesiyle Metallica konserine gitti.

Kadın, konserde Enter Sandman şarkısı çalarken doğuma girdi. Yaşadıklarını anlatan Figueiro “Duyguların karışımıydı. Sağlık görevlilerinin hazır olmamasından endişelenmiştim. Bir yandan da çok sevdiğim Metallica konserinde bunun yaşanması var” dedi.

Doğum anından sonra bir ambulans anne ve bebeği hastaneye götürdü.