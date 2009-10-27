Metallica grubu kaybolan hayranını arıyor

Metallica müzik grubu, konseri sırasında kaybolan bir hayranının bulunması için 50 bin dolarlık ödül vadetti.

Morgan Harrington adlı Metallica hayranının Virginia'daki konser sırasında kaybolduğu ve grubun 20 yaşındaki bu kişinin bulunması için ödül vaadinde bulunduğu bildirildi.

Grubun sahneye çıkmasını beklerken ihtiyaç gidermek için arkadaşlarından ayrılan Harrington'un yeniden içeriye girmesine izin verilmemesi üzerine tek başına evine dönmeye karar verdiği, ancak konserin verildiği 17 Ekimden bu yana kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.

Harrington'un bulunması için Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da devreye girdiği ifade edildi.