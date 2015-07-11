Metalciler daha az psikolojik destek arıyor, daha mutlu oluyor

​1980'lerde metal müzik dinleyerek büyüyenler üzerinde yapılan araştırmada, metalci gençlerin diğer gruplardan daha mutlu olduğu ve daha az psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı.

SoL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Self and Identity'de yayımlanan ve 1980lerde büyümüş 377 yetişkin üzerinde yapılan araştırma, metal müzik dinleyenlerin diğer gruplara göre daha mutlu olduğunu ve daha az psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Araştırmada, metalciler arasında topluluk hissiyatının daha güçlü olduğu ve bunun gençleri koruduğu belirtilirken, metal dinleyenlerin daha riskli hayat biçimlerini de deneyimledikleri ancak topluluk tarafından kötü sonuçlardan korundukları bildirildi.

Metal dinleyenlerin intihara daha meyilli olmadığı veya daha erken yaşta cinsel ilişki yaşamaya başlamadığı da kaydedildi.