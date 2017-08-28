Cumhuriyet yazarı Erdal Atabek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Genel Başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileriyle ilgili olarak "Yoruldular işte, yorgun düştüler. İnanmaktan bitap hale geldiler. 'Metal yorgunluğu' diyorsunuz. Değil. Haram ağırlığıdır bu. Haram artık taşınamaz hale geldi" dedi.

Erdal Atabek'in "Metal yorgunluğu değil haramın ağırlığı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Haram, taşınması ağır bir yüktür.

Dinin yasakladığı işler ya da nesneler haram sayılır.

İnançlı kişinin de haram olan işlerden,

nesnelerden uzak durması gerekir.

Böyle midir? Böyledir.

Peki, yalan söylemek haram mıdır?

Haramdır?

Kul hakkı yemek haram mıdır? Haramdır.

Birine iftira etmek haram mıdır? Haramdır.

Başkasının malını çalmak haram mıdır? Haramdır?

Başkasının malına el koymak haram mıdır? Haramdır?

Eğer böyleyse, eğer gerçekten böyleyse, nasıl oluyor da siz yıllardır bu memleketi, yalanla, haramla yönetiyorsunuz?

Bugün bir şey söylüyor, yarın aksini söylüyorsunuz.

Bugün bir şey yapıyor, yarın “Bizi aldatmışlar” diyorsunuz.

Arkadan “Biz ne aldandık, ne aldattık” diyorsunuz.

Hangisi doğru, hangisi yalan belli değil.

Ne söylense inansınlar istiyorsunuz.

Ne söyleseniz inandılar, doğru.

Ayakkabı kutularında dolarlarla yakalandınız.

Komplo dediniz, inandılar.

Bu FETÖ ne güzel işler yapıyor dediniz, inandılar.

Bu FETÖ terörist dediniz, inandılar.

Ama yoruldular işte, yorgun düştüler.

İnanmaktan bitap hale geldiler.

“Metal yorgunluğu” diyorsunuz. Değil.

Haram ağırlığıdır bu.

Haram artık taşınamaz hale geldi.

Bu da sonunuz demektir.

Haram taşınamıyorsa eğer,

Artık omuzlardan ineceksiniz.

Korkunuz budur

ve korktuğunuz kapınızın eşiğindedir.

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