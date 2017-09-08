Metal ürünleri ihracatında artış sürüyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Ağutos ayı sektör ihracat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı yüzde 17\'lik bir büyüme ile 623 milyon doları buldu. Bu rakamların ihracatçıyı ümitlendirdiğine değinen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, \"2017 yılında geçen seneye göre Şubat ayı dışında sürekli artış kaydeden sektör ihracatı Temmuz ayında yüzde 30 artışla rekora imza atmıştı. Türkiye geneli ihracat artışının yüzde 11,9 oranında gerçekleştiği Ağustos ayında, sektörümüzün yüzde 17\'lik bir büyüme ile gerçekleştirdiği 623 milyon dolarlık ihracat, genel ihracat büyümesinin üzerinde seyreden sektörümüzü hedefleri doğrultusunda umutlandırdıö dedi. Sektörün 2017 yılında yakaladığı büyüme ivmesine dikkat çeken Rıdvan Mertöz “Ocak-Ağustos dönemi ihracatına bakıldığında toplamda 4 milyar 505 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Bu dönemde metal ürünleri ihracatı miktar bazında yüzde 6,2, değer bazında ise yüzde 10,8 arttı. Sekiz aydaki sektör ihracatında ilk 10 ülke, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Irak, Romanya, Bulgaristan, Polonya, İspanya, ABD olarak sıralandı. Alt sektörler bazında bakıldığında ise birliğimiz bünyesinde ilk 8 aylık süreçte gerçekleştirdiği 1 milyar 273 milyon dolarlık ihracat ile alüminyum sektörümüz birinci sırada yer aldı\"dedi.

UR-GE PROJELERİ ETKİLERİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Daralan ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve ihracatçılara yeni pazarlar açmak için Ekonomi Bakanlığı\'nın destekleriyle gerçekleştirilen UR-GE projelerinin ihracat rakamlarına yansımaya başladığını da vurgulayan Mertöz, şunları söyledi; \"Sektör ihracatı, alternatif pazarlarda ciddi bir artış kaydetti. Özellikle birliğimizin bu pazarlara yönelik çalışmaları ve 2018 planlarındaki UR-GE projeleri faaliyetlerinde yer verdiğimiz alternatif pazarlarda yaşanan bu gelişmelerin ihracatçının motivasyon ve başarı ivmesini artıracağına inanıyorumö diye konuştu. Birlik olarak son dönem faaliyetlerinde özellikle Güney Amerika\'ya odaklandıklarını belirten Mertöz, “İhracat rakamlarımıza baktığımızda da ne kadar doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz. Orta ve Güney Amerika bölgesinde ise miktarda yüzde 38,5 ve oranda yüzde 24 artış kaydedildi. Asya ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatta da çok ciddi bir büyüme ivmesi yakaladık. Asya kıtasına ihracat değerde yüzde 39,3, miktarda ise yüzde 47,4 artış gösterdi. Özellikle Çin yüzde 111 ile Güney Kore de yüzde 49 değerinde artış göstererek ön plana çıktı\" dedi.

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