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Metal kaplama dükkânında zehirli gazdan 11 işçi etkilendi; iş yeri bir hafta kapanma kararı aldı

Hastaneye kaldırılan 10 işçi taburcu olurken, iş yeri sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi

05 Ekim 2021 15:07

İstanbul Başakşehir'de Galvano Sanayi Sitesi'ndeki metal kaplama dükkânında kullanılan asit ve siyanür tepkimesiyle ortaya çıkan zehirli gazdan 11 işçi etkilendi. Hastaneye kaldırılan 10 işçi taburcu olurken, iş yeri sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrası iş yeri sahipleri bir hafta dükkanı kapatma kararı aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli Galvano Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Metal kaplama dükkanında kullanılan asit ve siyanür tepkimesiyle zehirli gaz ortaya çıktı. Salgılanan gazdan dolayı 10 işçi ve iş yeri sahiplerinden biri etkilendi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 10 işçi tedavilerinin ardından taburcu olurken, iş yeri sahibinin tedavisine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan iş yeri sahipleri tarafından metal kaplama dükkanında bir hafta faaliyetler durduruldu. (DHA)

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