Metal işçisi grev yasağını tanımadı

Grevleri yasaklanan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler üretimi fiili olarak durdurdu. Sendikanın örgütlü olduğu diğer fabrikalardan işçiler de destekledi.

Evrensel'de yer alan habere göre, grevleri yasaklanan EMİS kapsamındaki fabrikaların işçileri, dün fabrikalarına geri döndü ancak üretim yapmadı. Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu diğer fabrikalarda da bildiri okunarak ve 1 saate varan iş bırakma eylemleriyle grev yasaklarına tepki gösterildi. Yapılan açıklamalarda grev hakkı olmadan toplusözleşmenin anlamsız olduğu belirtilerek, grev ve toplu sözleşme hakkı için tüm işçilere dayanışma ve birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

Gebze’de EMİS sözleşmesi kapsamında bulunan General Elektrik işçileri, 24.00-08-00 vardiyasında fabrikaya geldi. İşçiler grev yasağına karşı, sözleşmenin talepleri doğrultusunda imzalanması için işbaşı yapmayarak şalteri indirdi. 08.00-16.00 vardiyası işçileri de üretimi durdurarak tezgahlarının başında bekleyişe geçti. Schneider Enerji işçileri de gece vardiyasından itibaren üretimi durdurdu. İş bırakma eylemi diğer vardiyalarda da sürdü.

Schneider Elektrik İzmir ve Manisa fabrikalarının işçileri de sözleşme talep ettikleri şekilde sonuçlanana kadar üretim yapmayacaklarını duyurdu. Tezgahlarının başına geçen işçiler makineleri çalıştırmadı. İşçilerin verdiği bilgilere göre, şefler bantları gezerek görüntü kaydı alırken, işçiler geri adım atmayacaklarını söyledi.

İstanbul’da ABB’ye bağlı fabrikalarda ve Schneider’de de işçiler üretimi durdurdu. Patronlar tutanak tutarak işçileri üretime zorlasa da işçiler kararlılıkla eyleme devam etti. Gazetemize konuşan işçiler mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

Dayanışma eylemleri yapıldı

EMİS sözleşmesi kapsamındaki işçilerin mücadelesiyle dayanışma amacıyla Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu diğer fabrikalarda da eylemler yapıldı.

Gebze’de EMİS kapsamında olmayan fabrikalarda çalışan 6 bine yakın işçi de dayanışma eylemi yaptı. Fabrikalarda yapılan eylemlerde sendika merkezinin bildirisi okunurken, fabrikalarda yarım saatle 1 saat arasında iş bırakıldı, fabrika içinde yürüyüşler yapıldı. Eylemlerde sık sık “Grev hakkımız engellenemez”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı. Gazetemize konuşan Kroman Çelik işçileri, grev yasağının toplu sözleşmenin tasfiyesi anlamına geldiğini belirterek, bu saldırıya karşı mücadeleyi büyütmek gerektiğini söyledi. Bu gelişmelerin MESS sözleşmesi içinde belirleyici olacağını söyleyen işçiler, mücadeleci bir sendikal çizginin işçileri birleştirdiğine dikkat çekti.

İzmir’de de dayanışma amacıyla fabrikalarda bildiri okundu, grev yasaklarına tepki gösterildi. Trakya’da da Sio Otomotiv işçileri dayanışma eylemi yaptı. İşçiler sabah işbaşı yapmadan önce yemekhanede toplandı. Baştemsilci merkezden gelen bildiriyi okurken, işçiler mücadele çağrısına alkışlarla destek verdi. Mersin Çimsataş ile Ankara’da OSTİM/Klisom ve Başöz işçileri de grev yasağına karşı dayanışma eylemi yaptı.

Uluslararası dayanışma

Metal işçilerine IndustriALL Küresel Sendikası ve industriALL Avrupa Sendikası’ndan da destek geldi. Yapılan açıklamada “Bu yasaklama, işçilerin en temel haklarından olan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ILO Sözleşmeleri ve ILO’nun çeşitli kararları ile korunan grev hakkının açık bir ihlalidir. Sizlerle ve sendikanız Birleşik Metal-İş Sendikasıyla tam dayanışmamızı belirtmek isteriz. Yaşasın işçi sınıfını uluslararası dayanışması” dendi.