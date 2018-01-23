Metal işçileri: Grev yasaklanırsa yasağı tanımayacağız!

Türk Metal’in ardından Birleşik Metal-İş Sendikası da 2 Şubat’ta greve çıkacağını açıkladı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Grev yasaklanırsa yasağı tanımayacağız” dedi. İşçiler bugün her vardiyada bir saat iş bırakacak.

Metal iş kolunda yaklaşık 130 bin işçinin grev tarihi netleşti. Türk Metal’in ardından Birleşik Metal-İş Sendikası da 2 Şubat’ta greve çıkacağını açıkladı. Birgün'de yer alan habere göre Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu, “11 ilde 30 işyerinde 12 bin üyemizle almış olduğumuz grev kararını tüm metal işçileriyle beraber 2 Şubat’ta hayata geçireceğimizi, eğer bu grevimiz yasaklanırsa grev yasağını tanımayacağımızı bir kez daha duyuruyoruz” diye konuştu.

Birleşik Metal-İş Sendika, dün (22 Ocak 2018) İstanbul Taksim’de bir basın toplantısı düzenledi. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, eski DİSK Başkanları Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi ve Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan’ın da destek verdiği açıklamaya, Birleşik Metal-İş yöneticileri ile işyeri temsilcisi işçiler katıldı.

"MESS sefalet zammı önerdi"

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen grup toplu sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, kendilerinin ilk altı ay için yüzde 30,47’lik bir artışla net 695 lira zam talep ettiğini, MESS’in ise yüzde 6,40 oranında, yani yaklaşık 140 lira zam önerdiğini belirtti.

Bu teklifin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, şöyle konuştu:

“OHAL’e ve hükümete sırtını dayayan MESS, işçilere sefalet ücreti önerme cüretini gösterebildi. Üstelik MESS sadece sefalet ücreti ve üç yıllık yürürlük süresi dayatmıyor, ayrıca birçok idari maddede de kazanılmış haklardan geri adım istiyor. İkramiyelerde gedik açmak, kıdem ve ihbar hakkında artı kazanımları ortadan kaldırmak, deneme süresini uzatmak istiyor."

MESS’in ayrıca 8 Mart’ta kadın üyeler, 3 Aralık’ta engelli işçiler için talep edilen ücretli izin hakkını kabul etmediğini, kiralık işçiliği engelleme amaçlı madde önerisine karşılık esnek çalışmayı yaygınlaştıracak tekliflerle geldiğini, iş güvenliğine dair taleplerini bile reddettiğini söyleyen Serdaroğlu, “Bunlar da bizim kırmızı çizgilerimiz” ifadesini kullandı.

"Grev yasağını tanımayacağız"

AKP hükümetleri döneminde 13, OHAL döneminde ise 5 işyerinde grevlerin yasaklandığına dikkat çeken Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Üç sendikanın 130 bin işçiyi kapsayan grevi, Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanma tehdidi altında. Bu büyük bir saldırı anlamına gelecektir. Önümüzdeki günler birçok gelişmeye, saldırıya açık. Bu nedenle Birleşik Metal-İş olarak yasaklama ihtimaline karşı, işçi sınıfının ortak kazanımı için ortak mücadelesini önemsedik ve önerdik. Greve ortak çıkmayı ve grev yasağına karşı ortaklaşa direnmeyi önerdik.

Ancak gelinen noktada diğer sendikalardan bu konuda resmi yanıt gelmese de tüm metal işçileri bu çağrımızı destekliyor. Bu nedenle, işçi sınıfının mücadele tarihinden aldığımız güçle 30 işyerinde 12 bin üyemizle almış olduğumuz grev kararını tüm metal işçileriyle beraber 2 Şubat tarihinde hayata geçireceğimizi, eğer bu grevimiz yasaklanırsa grev yasağını tanımayacağımızı sizlerin aracılığıyla bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.”

Genel Başkan Serdaroğlu’nun bu açıklamasını alkışlarla karşılayan işçiler, “Grev haktır engellenemez”, “Direne direne, direnişten zafere” sloganları attı.

İşçiler bugün iş bırakacak

Birleşik Metal-İş yöneticileri ve işçiler, bugün fabrikalarda grev ilanlarını asacak. İşçiler bugün ayrıca, fabrikalarında her vardiyada 1 saat üretimi durdurarak eylem yapacak. Serdaroğlu, bugün gerçekleşecek eylemin bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, “Metal işçisinin sesini kısmaya kimsenin gücü yetmeyecek” dedi.