Metal işçileri Ankara’ya yürüyüş başlatıyor: Ferman Valiliğin ise yollar bizimdir

Kocaeli’nde Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlendikleri için ücretsiz izne çıkarılan ve tazminatsız işten atılan Systemair HSK, Baldur ve Özer Elektrik işçileri, bugün Ankara’ya yürüyüş başlatıyor.

İşçiler saat 10.00’da Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi önünde bir araya gelecek.

Kocaeli Valiliği’nin apar topar aldığı yasaklama kararına rağmen yürüyüşte kararlı olan işçiler, “Ferman Valiliğin ise yollar bizim. İşçiyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayamazlar” diyor.

BirGün’de yer alan habere göre, endüstriyel havalandırma sistemleri üreten İsveç sermayeli Systemair HSK firmasında ücretsiz izne çıkarılan işçilerden Okan Sarıkaya, “Anayasal hakkımızı kullanarak sendikada örgütlendik. Patron da buna karşılık ücretsiz izne çıkardı bizi. Gerekli bakanlıklara ve devlet yetkililerine sesimizi duyurmak için Ankara’ya yürüyeceğiz” dedi.

Yürüyüşlerine Valilik tarafından getirilen yasağa tepki gösteren Sarıkaya, “Devlet her zaman olduğu gibi işvereni destekliyor. Polis büyük bir çaba sarf edecek bizi yürütmemek için. Ama bu bizim direncimizi kırmayacak. Kedinin fareyle oynadığı gibi işçiyle oynamaya çalışıyorlar. Biz buna izin vermeyiz. Biz haklı olduğumuz için, anayasal haklarımız çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bir insan haklı olduğu mücadeleden vazgeçmemeli” ifadelerini kullandı.