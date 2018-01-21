Metal işçileri 2 Şubat'ta greve gidiyor: Üç kuruşun bedeli ağır olur

Metal sektöründe Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasında 130 bin işçi adına sürdürülen sözleşme görüşmelerinin olumsuz geçmesi sonucu Türk Metal Sendikası grev kararı aldı. MESS kapsamında 117 bin üyesi bulunan Türk Metal Sendikası, MESS’in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 6,4 zam kararına karşı 2 Şubat’ta greve çıkacağını duyurdu. Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak “Bugün yaptığınız üç kuruşun maliyetini yarın çalışma barışı için, hepimiz için, asıl önemlisi ülkemiz için bedeli ağır olur” diye konuştu.

Bir an önce grev komitelerinin kurulmasını isteyen işçiler, olası bir grev yasağında, cam ve EMİS sözleşmesinde olduğu gibi fiili mücadelenin devam ettirilmesini istediklerini belirtiyor. 5 Ekim’de başlayan sözleşme görüşmelerinde arabulucu aşaması geride kalırken, MESS 3 yıllık sözleşme, yüzde 6,4 zam, ikramiyelerin çalışılan güne göre ödenmesi ve kıdem zammının yapılmaması dayatmalarından geri adım atmadı. Türk Metal Bursa 2 Nolu Şube 1. Olağan Genel Kurulunda konuşan Türk Metal Genel Başkanı Kavlak, yasal sürecin sona erdiği, arabulucu raporunun 17 Ocak Çarşamba günü akşam mesai bitimine yakın genel merkezlerine ulaştığı bilgisini verdi. 18 Ocak’ta toplanarak grev kararı aldıklarını dile getiren Kavlak’ın sözleri salondakiler tarafından “Şalter inecek bu iş bitecek” sloganlarıyla karşıladı.

“Siz o masayı hiç ciddiye almadınız” diyerek MESS’e seslenen Kavlak şöyle konuştu:

“Belki ertelenen grevlere, belki OHAL’e güvendiniz ama değil OHAL hangi hale güvenirseniz güvenin yemin ederim ki hakkımızı alana kadar direneceğiz. Biz tamam diyene kadar işyerlerinde huzur olmayacak, barış olmayacak. Bu bizim sözümüzdür.”

"Üç kuruşun bedeli ağır olur"

“Bugün yaptığınız üç kuruşun maliyetini yarın çalışma barışı için, hepimiz için, asıl önemlisi ülkemiz için bedeli ağır olur” uyarısında bulunan Kavlak, şöyle devam etti:

“Bizim gizlimiz saklımız yok. Buradan açık açık ifade ediyorum; grevimiz ertelenebilir, sözleşmemiz Yüksek Hakeme gidebilir, Yüksek Hakeme giden her sözleşme gibi bizi de 3 kuruş zamma mahkum edebilir. Bunların hepsi ihtimal dahilinde, hepsi olabilir. Nasıl bir rastlantıysa Yüksek Hakem Kurulu, ilkelerini geçen ay değiştirdi. Örneğin Yüksek Hakemle biten sözleşmelerde kıdem zammının verilmeyeceğini söyledi. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bunların nereden çıktığını bilmiyoruz. Ama canınız sağ olsun. Ne derseniz deyin. Neyi değiştirirseniz değiştirin bizim kafamızı değiştiremezsiniz. Biz bu kıdem zammını vallahi de alacağız, billahi de alacağız."

Türk Metal Sendikası, grev kararının ilan edilmesinin ardından internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"5 Ekim’de başlayan sözleşme görüşmelerinde % 38 olan zam talebimize karşı % 3.2 öneren MESS yönetimi ile arabulucu safhası da dahil olmak üzere tüm aşamaları geride bıraktık. MESS yönetiminin diyalog çabamız karşısındaki uzlaşmadan ve ciddiyetten uzak tavrı neticesinde görüşmeleri tamamen sonlandırmış bulunuyoruz.

Türk metal için söz bitti: Artık eylem zamanı!

Gelinen noktada yüzbinlerce Türk Metal üyesi için söz bitmiştir: Artık taleplerimizi sözle değil eylemle savunma vaktidir. Emeğimizin karşılığını almak için görüşmelerden çekilerek Grev ilan ediyoruz! Grevimizin başlangıç tarihi yasal olarak en erken süre olan: 2 Şubattır!

Bugün tüm metal emekçileri ve işçi sınıfı için tarihi bir gündür! Ekmek kavgamız kendimiz için olduğu kadar tüm emekçi kardeşlerimiz içindir! Grev alanlarında yüzbinlerce Türk Metal üyesi olarak yüreğimizde milyonlarca emekçi kardeşimizin hak kavgasını taşıyacağız!

Tüm fedakarlıklarımıza rağmen bize kölelik ücreti dayatanlara!

OHAL’e güvenerek komik teklifler sunanlara!

Grev bugün artık hayaldir diyenlere! İnat!

Üretim rekorlarını sıradan haberlere çeviren azmimize inanarak söylüyoruz: 2 Şubat 2018 tarihini ülkedeki herkesin hafızasına kazıyacağız!

2 Şubat!

Patrona karşı emekçinin!

Dayatana karşı üretenin!

Sisteme karşı insanın!

Batıla karşı Hakk’ın zaferinin başlangıcı olacaktır!

Sözleşme sürecinin zorluğundan Grevin çetin er meydanına geçiyoruz!

Ortak çağrımız olan GREV artık ortak davamızdır!

200.000 metal emekçisi! Ailelerimizle birlikte toplam: 1 milyon yürek!

Tek bir umudun peşindeyiz: Ekmeğimiz ve Geleceğimizin!

Bu umut ülkemizin üretimini ve ekonomisini etkileyecek bir noktaya gelsin istemezdik. Fakat bu noktadan sonra tüm mesuliyet bizi GREV ilanına kadar getiren MESS yönetimindedir.

Bu sorumlulukla son çağrımızdır; MESS yönetimini yaptıkları hatadan bir an evvel dönmeye ve hak taleplerimizi kabul etmeye çağırıyoruz! Gelin bu işi masada çözelim! Yoksa olacaklardan biz sorumlu değiliz!

Tüm kamuoyu ve emek camiasını bu tarihi sürecin destekçisi ve takipçisi olmaya davet ediyoruz."

Sendikalar ne istiyor?

Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası 2 yıllık sözleşme ile yüzde 38 zam istiyor.

Hak-İş’e bağlı Çelik-İş’in sözleşme taslağı ile Türk Metal’in taslağı arasındaki tek fark Çelik-İş’in Türk Metal’in saat ücretine istediği seyyanen artışın 0.5 kuruş daha fazlasını talep etmesi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş ise 2 yıllık sözleşmenin yanı sıra öncelikle en düşük saat ücretinin 9 liraya çıkarılmasını istiyor. Ortalama ücret olarak yüzde 30,47’yi bulan teklifin, ilk altı ay için ücret karşılığı 695 lira.

Patron ne teklif etti?

Patron sendikası MESS ise yaptığı açıklama ile 3 yıllık sözleşmenin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi ve yüzde 3,2 zam teklifinde bulundu.

Sendikalarla yaptığı görüşmede yüzde 38 zam talebine karşı teklifini 3.2'den 6.4'e yükseltti. İşçiler bu durumu öfkeyle karşılamış ve grev çağrısı yapmıştı.