Metal iş kolunda büyük grev

Metal iş kolunda başlayacak büyük grev öncesi oylamalar sürdü. Sarkuysan, Kroman Demir Çelik, Yücel Boru ve Çayırova Boru fabrikalarında bugün sabah saatlerinde sandık konulan ve grev oylaması yapılan fabrikalarda işçiler çoğunlukta greve "evet" dedi.

Çayırova Boru: 270 evet, 77 hayır, 5 geçersiz

Sarkuysan: 434 evet, 241 hayır

Kroman Gebze: 667 evet, 217 hayır

Yücel Boru (Gebze, Osmaniye, Hatay): 628 evet, 252 hayır

Cumuriyet’te yer alan habere göre, metal sektöründe çalışan 100 bini aşkın işçiden 85 bini sendikalı. Sendikalı işçilerden 15 bini ise DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’na üye. İşçi sendikasının ‘grev’ kararı aldığı işyerlerinin büyük bir bölümü Kocaeli'nde.

İki etapta uygulanacak

Birleşik Metal-İş’den yapılan açıklamaya göre, ‘grev’ kararı iki etapta uygulanacak. 29 Ocak günü 22 fabrikada, 19 Şubat günü ise geriye kalan diğer fabrikalarda karar uygulanacak. Sendika, ilk etapta uygulayacağı greve ilişkin ayrıntılı programını da açıkladı.

İşte greve çıkılacak işletmeler

İşte Birleşik Metal-İş’in grev kararı aldığı o işletmeler (Bazı işletmelerin birden fazla tesisi bulunuyor:

1- Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş.

2- Anadolu İsuzu Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.

3- Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.

4- Aperam Paslanmaz Çelik san. Ve Tic. A.Ş.

5- Arfesan Arkan Fren Elemanları san. Ve Tic. A.Ş.

6- Arpek Arkan Parça Alüminyum Enjeksiyon ve Kalıp San. Tic. A.Ş.

7- Başöz Enerji Taahhüt Tic. Ve San. A.Ş.

8- Bekaert İzmit Çelik Kord san. Ve Tic. A.Ş.

9- Bosal Metal İşleme San. A.Ş.

10- Cengiz Makina San. Ve Tic. A.Ş.

11- Çayırova Boru San. Ve Tic. A.Ş.

12- Çimsataş Çukurova İnşaat Makinaları san. Ve Tic. A.Ş.

13- Delphi Otomotiv Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.

14- Demisaş Döküm Emaye Mamulleri San. A.Ş.

15- Doruk Ev Gereçleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

16- Dostel Makina San. Ve Tic. A.Ş.

17- Ejot Tezmak Bağlantı Elemanları Teknolojileri san. Ve Tic. A.Ş.

18- Entil Endüstri Yatırımları ve Tic. A.Ş.

19- Federal-Mogul TP Liner Europe Otomotiv Ltd. Şti.

20- Fontana Pietro Kalıp San. Ve Tic. A.Ş.

21- Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

22- Mahle Konya Motor Parçaları San. Ve Tic. A.Ş.

23- Mahle Motor Parçaları San. Ve Tic. A.Ş.

24- Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

25- Nema Wınkelmann Isıtma ve Su Teknolojileri san. Ve Tic. Ltd. Şti.

26- Paksan Makina San. Ve Tic. A.Ş.

27- Poly Metal Metalurji ve Döküm san. Tic. A.Ş.

28- Remas Redüktör ve Makina Sanayi A.Ş.

29- Renta Elektrikli ev Aletleri san. Ve tic. Ltd. Şti.

30- Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. Ve Tic. A.Ş.

31- Schneider Elektrik San. Ve Tic. A.Ş.

32- Schneider Enerji Endüstrisi San. Ve Tic. A.Ş.

33- Sıo Automotive Taşıt Yedek Parça San. Ve tic. A.Ş.

34- Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.

35- Standard Depo ve Raf Sistemleri A.Ş.

36- Şenkaya Çelik Döküm ve Yedek Parça Fabrikası

37- Türk Prysmıan Kablo ve Sistemleri A.Ş.

38- Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

Evrensel’de yer alan habere göre, Birleşik Metal-İş Sendikasının aldığı karar gereği Metal Sanayicileri Sendikası MESS’e bağlı 42 işyerinden 22’sinde grev 29 Ocak'ta başlayacak. Osmaniye, Hatay, Mersin, Konya, Kocaeli, Bursa, İzmir, Bilecik, İstanbul ve Gebze’deki fabrikalarda başlayan grev 19 Şubat’ta tüm işyerlerini kapsayacak.

29 Ocak'ta greve çıkacak fabrikalar, grev saatleri ve illeri şöyle: “Cengiz Makina Saat: 09.00/Gebze-Kocaeli, Yücel Boru Saat: 10.00/Gebze-Kocaeli, Alstom Saat: 10.30/Gebze-Kocaeli, Kroman Çelik Saat: 09.00/Darıca-Kocaeli, Sarkuysan Saat: 09.30 Darıca-Kocaeli, Çayırova Boru Saat: 10.00 Gebze-Kocaeli, Anadolu Isuzu Saat: 9.00/Çayırova-Kocaeli, Arpek Saat: 09.30 Çayırova-Kocaeli, Schneıder Enerji Saat: 10.00 Çayırova-Kocaeli, Dostel Makina Saat: 10:00/Gebze-Kocaeli, Bekaert İzmit Saat: 13.00 İzmit-Kocaeli, Ejot Tezmak Saat: 07.00/Gaziosmanpaşa-İstanbul, Paksan Makina Saat: 08.00/Bağcılar-İstanbul, Mahle Motor Saat: 08.30/Gaziemir-İzmir, Schneider Elektrik Saat: 12.30/Manisa, Schneider Elektrik Saat: 15.30/Çiğli – İzmir, Demisaş Döküm Saat: 9.00/Vezirhan-Bilecik, Çukurova Saat: 9.00/ Akdeniz-Mersin, Yücel Boru Saat: 12.00 Toprakkale-Osmaniye, Yücel Boru Saat: 13.00 Dörtyol-Hatay, Mahle Motor Saat: 9.00/Selçuk-Konya, Prysmian Kablo Saat: 10.00/Mudanya-BURSA”