Metabolizmanızı nasıl hızlandırırsınız?

Metabolik hız nedir? Sizin metabolizmanız yavaş mı hızlı mı çalışıyor? Sizinle aynı boyda, cinsiyette ve yaşta olsa bile herhangi birisinin ağırlığı farklı olabilir. Vücut ağırlığı kişiden kişiye göre farklılık gösterir ve bunun için genetik yapı büyük rol oynar. Ancak bunun nedenleri sadece genetik değildir. Genetik dışındaki nedenler;



• Metabolik hız, yani vücudun enerjiyi yakma hızı

• Vücut bileşimi, kas ve yağ dokusu önemlidir. Kas dokusu yağ dokusundan fazla enerji harcar.



Peki metabolizmayı hızlandırmak için ne yapılmalı? Yeşil çay mı içilmeli, herhangi bir vitamin mi alınmalı? Aslında doğal olarak yediğiniz her besin metabolizmanız için önemlidir. Özellikle şunu yemelisiniz diyemeyiz. Herkesin doğal bir metabolizma hızı vardır ve bunu değiştirmek çok kolay değildir ancak hem beslenmenize hem de fiziksel aktivitenize dikkat ederek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.



Düzenli yemek yiyin



Düzenli beslenmek metabolizma hızınızı arttırır. Özellikle kahvaltının önemli olduğu her zaman söylenir. Çünkü güne başlarken ilk öğününüzdür ve tüketeceğiniz ilk besinler vücudunuzun çalışması için gereklidir. Genelde kahvaltı yaptığınızda daha çok acıkıyorsanız sebebi budur. Kahvaltıyı atladığınız zaman veya geciktirdiğiniz zaman metabolizmanız da daha yavaş çalışır.



Karbonhidrat tüketin



Önceki yazılarda da bahsettiğim gibi her besin grubu önemlidir ve özellikle karbonhidratlar her öğün tüketilmelidir. İnsan vücudunu bir araba gibi düşünün. Bir arabanın çalışması için nasıl yakıt gerekiyorsa vücudun çalışması için de karbonhidrat gereklidir. Vücut için ilk yakılacak ve enerji olarak kullanılacak besinler karbonhidratlardır. Tabi bu karbonhidratların da sağlıklı ve posası yüksek olanlarını tercih etmelisiniz. Ancak gereğinden fazla tükettiğiniz karbonhidratlarda yağ olarak depolanıp sizi şişmanlatabilir.



Et, yoğurt ve sütteki iyi yağ asitleri



Hayvansal ürünlerde doğal bulunan bazı yağ asitleri vücuttaki yağ yakımını kolaylaştırır. Karnitin, CLA olarak ismini duyduğunuz yağ asitleri genelde et, süt, yoğurt ve peynirde bulunur ve metabolizmanız için de olumlu etkiler gösterir. Eğer düzenli bir beslenme planınız varsa bu besinleri doğal olarak alacağınız için dışardan tablet olarak almanıza gerek yoktur. Ancak bu süt, yoğurt veya eti istediğiniz kadar tüketebileceğiniz anlamına gelmez, fazla miktarda tüketirseniz kilo almanıza sebep olabilir



Fiziksel aktivite yapın



Fiziksel aktivite veya spor yapmak kas dokunuzu çalıştıracağı için metabolizma hızınızı arttırır. Aslında spor yaparak kilo vermek zordur hatta bazı kişiler spor yaptıklarında kilo alabilirler. Önemli olan sporda harcadığınız enerji ve tükettiğiniz yiyeceklerin enerjisidir.

Bunun yanında orta düzeyde yapacağınız fiziksel aktivite kaslarınızı çalıştırır ve metabolik hızınızı arttırır. Kilo verme hızı yavaş olan kişiler aldıkları besinleri azaltmak yerine hayatlarına hareket ekleyerek bunu hızlandırabilirler.



Sağlıklı vücut ağırlığınız nedir?



Bu sorunun cevabı tartının üzerine çıkmak daha sonra bir tablo ile kıyaslamak kadar basit değildir. Sizin sağlıklı vücut ağırlığınız sizin için sağlıklı olandır. Bunun için vücut yağınızın hangi bölgede yerleşmiş olduğu, ağırlığınızın ne kadarının yağ olduğu ve kilonuzla ilişkili diyabet ve yüksek kan basıncı gibi sorunlarınızın olup olmadığı önemlidir.



Elma mısınız, armut mu?



Bir boy aynasının önünde durun ve kendinizi değerlendirin. Vücudunuz elmaya mı armuda mı benziyor. Vücut yağının mide bölgesinde ve bel çevresinde toplanması elma şeklinde bir görüntüdür. Ve bu kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve bazı kanser türlerinin oluşmasında risklidir. Bu durumun karşıtı olarak yağ dokusunun bel çevresinin altında kalça ve bacaklarda yerleşmiş olması armut şekline benzer ve sağlık için risk taşımamaktadır.



Yani armut şeklinde olanlar elmaya göre sağlık açısından daha şanslıdır.



Bel çevrenizi ölçün



Eğer vücut yağınızın hangi bölgede daha fazla olduğunu saptayamıyorsanız bir mezura alın ve bel-kalça oranınızı ölçün



* Bunun için ayakta durun ve belinizi en ince noktasında göbek deliğinizin üstüne doğru ölçün. Kalçanızı da en yüksek noktadan ölçün.



* Bel çevrenizi kalça çevrenize bölün. Çıkan sonuç 1 ve üzerinde ise siz elmasınız. Eğer bu rakam 1 in altında ise armutsunuz.



* Sağlıklı vücut ağırlığı için bu rakam kadınlarda 0.80, erkeklerde 0.95 in altında olmalıdır.