Meta sanal gerçeklik ortamındaki dijital ürün satışlarından yüzde 47.5 pay alacak

Meta, Horizon Worlds adını verdiği sanal gerçeklik dünyasında kullanıcıların sattıkları dijital ürün satışlarından yüzde 47.5 pay alacağını duyurdu.

Meta şirketi, Horizon Worlds adını verdiği sanal gerçeklik dünyasında kullanıcılara yönelik parasallaştırma araçlarını test etmeye başladığını duyurmuştu. Şirketin açıklamasına göre, bazı içerik oluşturucularının, dijital unsurlar hazırlayabileceği ve bunları sanal sosyal alanda satabileceği belirtilmişti.

''Gelecekte keşfetmek istediğimiz bir alan olabilir"

Horizon ürün pazarlama direktörü Meaghan Fitzgerald yaptığı açıklamada ''Fikir, yaratıcıların dünyalarının VIP bölümüne erişimden mücevher veya özel bir basketbol gibi sanal öğelere kadar her şeyi satabilmeleridir'' dedi. Ayrıca Fitzgerald, ''Şu anda içerik oluşturucular için para kazanmaya odaklanıyor olsa da; reklamlar, gelecekte keşfetmek istediğimiz bir alan olabilir" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Fitzgerald, Sanal gerçeklik içi satın alımları kullananların ve içerik oluşturucuların, şirketin VR davranış politikasına ve Horizon Worlds için yasaklanmış içerik politikasına uymaları gerekeceğini belirtti. Fitzgerald, bu kurallara uymayan içerik oluşturucuların programdan çıkarılacağını açıkladı.

Şimdilik az sayıda içerik üretici tarafından kullanılabilen bu özellik, satın alınan dijital ürünlerin sadece satın alındıkları dünyalarda kullanılmalarına izin verildiği açıklandı. Ürünlerin diğer dünyalara taşınabilmeleri üzerine çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Meta’dan CNBC’ye gönderilen açıklamada Horizon Worlds’te yapılacak dijital ürün satışlarından yüzde 47.5 oranında komisyon alınacağı duyuruldu. Bu komisyonun yüzde 30’luk kısmı Meta Quest Store üzerinden, kalan yüzde 17.5’lik kısmı ise doğrudan Horizon Worlds üzerinden alınacağı açıklandı.

“Piyasada oldukça rekabetçi bir oran olduğunu düşünüyoruz”

Bu payın pazarda oldukça rekabetçi bir oran olduğunu düşündüğünü dile getiren Meta'nın Horizon Başkan Yardımcısı Vivek Sharma, “Diğer platformların paylarını alabileceklerine inanıyoruz” dedi.