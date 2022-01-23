Meta, Instagram ve Facebook'a NFT'ler ekleyecek

Meta, son dönemlerde oldukça popüler olan NFT'lerin Instagram ve Facebook'ta kullanılması üzerne çalışıyor.

Facebook ve Instagram’ın kullanıcıların NFT’leri profil resimleri olarak gösterebileceği bir özellik hazırladığını söyleyen Financial Times, ayrıca kişilerin NFT’ler üretebilmelerini sağlayacak bir prototip hazırlandığını bildiriyor. Bununla birlikte Meta, kullanıcılara bu eserleri alıp satabilecekleri bir pazar yeri oluşturacak gibi görünüyor.

DonanımHaber'in aktardığına göre, Meta’nın henüz erken bir aşamada olan yeni NFT sisteminde değişikliklere gidebileceği bildirildi. İsmini Meta olarak değiştiren şirket, Metaverse’i platformlara entegre etmek için büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.

Günümüzde NFT’leri sevip sevmeyen birçok kullanıcı bulunsa da Coinbase liderliğindeki bu sistem daha fazla gelişecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Mastercard ile anlaştığını duyuran şirket, kullanıcılara NFT’ler için daha fazla ödeme kolaylığı sağladı.