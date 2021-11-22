Meta, Facebook ve Instagram'da konuşmaları şifreleme özelliğini 2023'e erteledi

T24 Dış Haberler

Facebook ve Instagramı barındıran şirket Meta, çocuk güvenliği aktivistlerinin çağrıları üzerine uygulamalardaki kullanıcı mesajların şifrelenmesi kararını erteledi. Aktivistler, mesajların şifrelendiği durumda istismarcıların tespit edilmesinin zorlaşacağını belirtiyordu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Meta'nın Facebook ve Instagram'da mesajları şifreleme kararı 2023'e ertelendi.

Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), bu platformlarda mesajların şifreli olması durumunda çocuklara yönelik istismarın tespitinin zorlaşacağını belirtiyor.

Meta'nın güvenlik birimi yetkilisi, "İnsanların özel konuşmalarını korumak ve internet ortamında güvenli tutmak konusunda kararlıyız" dedi.

Meta, WhatsApp uygulamasında karşılıklı şifreleme uygulamasını kullanırken bunu Facebook ve Instagram'a da genişletmeyi planlıyor.