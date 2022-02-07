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Bilim / Teknoloji

Meta'dan açıklama: Facebook ve Instagram Avrupa’da kapatılabilir

Sorun Avrupalıların verilerinin ABD merkezli sunucularda aktarılmasını, depolanmasını ve işlenmesini engelleyen AB veri düzenlemesi

07 Şubat 2022 19:40

Meta, çatısı altında faaliyet gösteren uygulamalar Facebook ve Instagram'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri genelinde kapatılabileceğini açıkladı.

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