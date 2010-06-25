T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mesut'un sevgilisi müslüman oldu

Bild, Mesut Özil’in 28 yaşındaki sevgilisi Anna Maria Lagerblom’un müslüman olduğunu yazdı.

25 Haziran 2010 03:00

T24 - Bild, Mesut Özil’in 28 yaşındaki sevgilisi Anna Maria Lagerblom’un müslüman olduğunu yazdı. ‘Onlar Dünya Şampiyonası’nın yaz masalı’ başlığıyla verilen haberde, aile arasında yapılan sade bir törenle İslamiyet’i seçen Lagerblom’un ‘Melek’ adını aldığını belirtti.

Alman pop kraliçesi Sarah Connor’un kız kardeşi olan Anna Maria Lagerblom’un annesinin, kızının son zamanlarda evde domuz eti yemediğini ve Kuran-ı Kerim’e ilgi duyduğunu fark ettiği ifade edildi.

Protestan olan ailesinde konunun görüşüldüğünü anlatan Sarah Connor, “Anna Maria ve Mesut ailemizin birer parçası. Önemli olan birbirlerini sevmeleri. Müslüman ya da Hıristiyan olmaları şu an bizim için en önemsiz konulardan biri” dedi.

İKİLİNİN geçen yazdan bu yana birlikte olduğu ifade edilen haberde, Anna Maria’nın G.Afrika’da devam eden Dünya Kupası’nda Mesut’u yalnız bırakmadığı da hatırlatıldı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24