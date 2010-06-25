Mesut'un sevgilisi müslüman oldu

T24 - Bild, Mesut Özil’in 28 yaşındaki sevgilisi Anna Maria Lagerblom’un müslüman olduğunu yazdı. ‘Onlar Dünya Şampiyonası’nın yaz masalı’ başlığıyla verilen haberde, aile arasında yapılan sade bir törenle İslamiyet’i seçen Lagerblom’un ‘Melek’ adını aldığını belirtti.



Alman pop kraliçesi Sarah Connor’un kız kardeşi olan Anna Maria Lagerblom’un annesinin, kızının son zamanlarda evde domuz eti yemediğini ve Kuran-ı Kerim’e ilgi duyduğunu fark ettiği ifade edildi.



Protestan olan ailesinde konunun görüşüldüğünü anlatan Sarah Connor, “Anna Maria ve Mesut ailemizin birer parçası. Önemli olan birbirlerini sevmeleri. Müslüman ya da Hıristiyan olmaları şu an bizim için en önemsiz konulardan biri” dedi.



İKİLİNİN geçen yazdan bu yana birlikte olduğu ifade edilen haberde, Anna Maria’nın G.Afrika’da devam eden Dünya Kupası’nda Mesut’u yalnız bırakmadığı da hatırlatıldı.







