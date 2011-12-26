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Politika

Mesut Yılmaz'ın sözleri kriz yarattı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın, Birgün gazetesinde yayımlanan Yunanistan ile ilgili sözleri Atina'da

26 Aralık 2011 02:00

T24 - Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın, Birgün gazetesinde yayımlanan Yunanistan ile ilgili sözleri Atina'da tepkilere yol açtı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "ciddi" olarak nitelendirdiği bu konuyla ilgili Türkiye'nin yetkili makamlarından açıklama beklediğini belirtti. 



Yunanlı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, "Türk basını tarafından eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'a atfedilen ve basına yansıyan bilgiler ciddidir ve araştırılması gerekir. Yunan tarafı bu konuda Türkiye'nin yetkili makamlarınca bilgilendirilmeyi beklemektedir" dedi.

Hükümeti destekleyen üç partiden biri olan Yeni Demokrasi Partisinden (ND) yapılan açıklamada da, Yılmaz'ın açıklamalarıyla ortaya çıkan siyasi konunun "çok büyük" olduğu ve bu nedenle Avrupa Birliği kurumlarını da ilgilendirdiği belirtilerek, bu konunun tüm boyutlarıyla derinliğine araştırılması ve Yunanistan'ın zararlarının tazmin edilmesi için, Türk hükümetinin yardımcı olması istenildi.

Ortodoks Halk Partisi LAOS ise Yılmaz'ın Birgün gazetesinde yer alan ifadelerinin, LAOS Başkanı Yorgos Karacaferis'in bu konuda daha önce yapmış olduğu açıklamalarını doğruladığı ileri sürülürken, Dora Bakoyanni'nin başkanı bulunduğu DYSİM'den yapılan açıklamada da, Mesut Yılmaz'ın açıklamalarının, "Çiller hükümeti döneminde Doğu Ege'deki Yunan adalarının yakılması için özel ödenek ayrıldığını ortaya koyarak, Türkiye'nin yaptıklarını ürpertici bir biçimde ifşa etmektedir" denildi. 




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