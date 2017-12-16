Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümü hemşehrilerini üzdü

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ(Rize), (DHA)- ESKİ Başbakan Mesut Yılmaz’ın memleketi Rize’nin Çayeli ilçesinde, oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz’ın İstanbul Beykoz’daki evinde ölü bulunmasının üzüntüsü yaşanıyor.

Beykoz Konakları\'ndaki evinde silahla vurulmuş halde bulunan 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz\'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın memleketi Çayeli ilçesinde olayı haber alan hemşerileri de hüzne boğuldu. Bölgede esnaf İsmail Reyhanoğlu, ölüm haberini üzüntüyle karşıladıklarını ve Mehmet Yavuz Yılmaz’ın Rize’ye geldiğinde kendilerine uğradığını anlattı. Reyhanoğlu, \"Haberi bugün televizyondan öğrendim çok üzgünüz. Bu şekilde vefat etmesi üzücü. Hemşehrileri olarak Sayın eski Başkanımız Mesut Yılmaz ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. En son kendisini 4 yıl önce görmüştüm. Hepimizin tüm Rize’nin başı sağ olsun. Babasının Rize’ye çok hizmetleri vardır” dedi.

“MERT, DELİKANLI BİR ÇOCUKTU”

Emekli gazeteci Necati Tuzcu, Mesut Yılmaz’ın bütün Rize gezilerini yakından takip ettiğini ve oğlunu yakından tanıdığını ifade ederek “Başbakanlık döneminde tüm gezilerinde yakınan bulunmuşluğum vardı. Bu vesile ile oğlunu da tanıyorum. Ölümüne çok üzüldük. Bütün akrabalarına ve Rizelilere başsağlığı diliyorum. Yavuz çok mert, delikanlı bir çocuktu” diye konuştu

Çayeli ilçesinde işletme sahibi olan Muhammet Bayraktar da Yavuz Yılmaz’ın iyi bir insan olduğunu kaydederek, “Haberi basından öğrendik çok üzgünüz Allah yardımcıları olsun. Büyük bir kaybımız. Babasını tanırdım kendisini tanımazdım. İyi bir insan olduğunu biliyorum\" ifadelerinde bulundu.

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