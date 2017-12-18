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Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

   Gülseli KENARLI - Güven USTA - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

18 Aralık 2017 17:00

 

 Gülseli KENARLI - Güven USTA - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.  
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Tansu Çiller de katıldı.
Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi. Cenaze toprağa verilmek üzere Kanlıca Mezarlığı\'na götürüldü.

(FOTOĞRAF)

 

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