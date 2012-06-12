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Yaşam

Mesut Yılmaz’ın annesi vefat etti

Mesut Yılmaz'ın alzheimer hastası annesi 87 yaşında hayatını kaybetti

12 Haziran 2012 12:29

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın annesi Güzide Yılmaz hayatını kaybetti.
 
Mesut Yılmaz’ın annesi 87 yaşındaki Güzide Yılmaz'ın, ileri derece Alzheimer hastası olduğu ve rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını belirtildi.

Ancak hastanede, doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamayan Güzide Yılmaz hayatını kaybetti.

Mesut Yılmaz’ın, annesi için 14 Haziran Çarşamba günü Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceğini belirtildi.

Yılmaz, annesinin cenazesinin Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ne defnedileceğini açıklandı.

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