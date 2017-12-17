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MESUT YILMAZ'A TAZİYE ZİYARETLERİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a başsağlığı ziyaretinde bulundu

17 Aralık 2017 14:36

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz\'a başsağlığı ziyaretinde bulundu. 
Başbakan Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte saat 10.30\'da Mesut Yılmaz\'ın Beykoz\'daki evine geldi. Yıldırım çifti, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz\'a başsağlığı dileğinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım ile eşi buradan ayrıldı. 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de Yılmaz çiftine taziye ziyaretinde bulundu. 

Görüntü dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
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-Bakanın gelişi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
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-Valinin gelişi 
-Başbakanın konvoyunun girişi
-Başbakanın konvoyunun çıkışı
 
17.12.2017 - 10.31 - Haber Kodu : 171217022
17.12.2017 - 10.47 - Haber Kodu : 171217025
17.12.2017 - 11.10 - Haber Kodu : 171217032


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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