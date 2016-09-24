Mesut Yılmaz: Ne yazık ki Türk halkının darbeye karşı aldığı tutumu ilk tebrik eden Putin oldu!

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, "15 Temmuz günü Türkler ABD'nin desteğine çok ihtiyaç duydu. Bu desteğin gelmesi ne yazık ki çok uzun sürdü. Ne yazık ki Türk halkının darbeye karşı aldığı tutumu ilk tebrik eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Yılmaz, ABD merkezli düşünce kuruluşu Küresel Politika Enstitüsü'nün (GPI) New York'ta düzenlediği ‘Başarısız Darbe Girişiminin Anatomisi' başlıklı etkinliğin moderatörlüğünü yaptı.

Mesut Yılmaz, "Türkiye gibi modern bir ülkede böyle bir grup nasıl yapılanmış olabilir? Bunların ana planları neydi, eğer başarılı olsalardı neler olacaktı, Türk halkının dahi ne olduğu konusunda hâlâ kafası karışık" dedi. Türkiye'de yaşananların diğer ülkeleri ve Türkiye-Amerikan ilişkilerini de etkilediğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"70 yıl boyunca Amerika demokrasi, adalet, ekonomik gelişme açısından Türkiye için çok önemli bir figür oldu. 15 Temmuz günü Türkler ABD'nin desteğine çok ihtiyaç duydu. Bu desteğin gelmesi ne yazık ki çok uzun sürdü. Ne yazık ki Türk halkının darbeye karşı aldığı tutumu ilk tebrik eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Türkiye'de bütün kesimden herkesin demokrasiye inancı çok sağlam. ABD'nin Türkiye'nin durumunu anlaması zaman aldı."

Türk araştırmacıların şu ana kadar ki topladığı delillere bakıldığında FETÖ'nün bu darbeyi düzenlemedeki rolünün çeşitli tanık ifadeleriyle de ispatlanmış bulunduğunu belirten Yılmaz, "Darbe girişimin iç savaşa neden olması an meselesiydi" ifadesini kullandı.