-MESUT YILMAZ KORKMAZ YİĞİT'E TAZMİNAT ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, iş adamı Korkmaz Yiğit'in ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği'' gerekçesiyle görülen davada, 3 bin TL ''manevi tazminat'' cezasına çarptırıldı. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın 19. duruşmasına, Yiğit'in avukatı Kerem Hasbakkal katıldı. Hasbakkal, duruşmada, eski beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek, davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti. Hakim Nesime İste, daha önceden ceza davası dosyasının beklenmesine karar verildiğini, ancak bu şekilde davanın sürüncemede kaldığını belirterek, ceza davasında verilen kararın, sonucu fazlaca değiştirmeyeceğinin anlaşıldığını ve ceza davası sonucunun beklenmesinden vazgeçilmesine karar verildiğini bildirdi. Nesime İste, davanın kısmen kabul edilerek, davalı Yılmaz'ın 3 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldığını belirterek, fazlaya ilişkin istemlerin ise reddine karar verildiğine hükmetti. -DAVA DİLEKÇESİ- Dilekçede, davalı Mesut Yılmaz'ın, 13 Mayıs 2004'te Meclis Araştırma ve Soruşturma Komisyonu nezdinde ''Türkbank İhalesine Fesat Karıştırmak'' iddiasıyla ifadesine müracaat edildiği anımsatılıyor. Dilekçede, Yılmaz'ın komisyona ifade verdikten sonra yaptığı basın açıklamasında, ''Yiğit, düzenbaz, profesyonel bir yalancıdır. Yalancılığı mahkeme kararı ile tescil edilmiştir. Türkbank olayı 6 yıldan beri Türkiye'yi meşgul ediyor. Hükümetlerin değişmesine neden oldu. Siyasi istikrarsızlık yarattı. Olayda konu olan şahsın yalan beyanlarıyla olay bu noktaya gelmiştir. Kendisinin yalancı olduğu hukuk kararıyla tescil edilmiştir. Bank Ekspres davasında nitelikli dolandırıcı olduğu Yargıtay kararıyla tescil edilmiştir'' şeklinde aşağılayıcı, kamuoyunun husumetine maruz bırakıcı, hukuki gerekçelere aykırı ''hakaret'' içeren sözler söylediği yer alıyor. Mesut Yılmaz'ın, Meclis Araştırma ve Soruşturma Komisyonu ile daha sonra yapmış olduğu basın açıklamasında, Yiğit hakkında söylediği sözler ve yapmış olduğu hakaretlerin Medeni Kanun'un 23. ve 24. maddesinde koruma altına alındığı belirtilen dilekçede, ''Müvekkilin, kişilik haklarına saldırı ve tecavüz eden nitelikte eylemler olması nedeniyle, sarsılan manevi değerlerinin bir nebze de olsa telafi edilebilmesi için, davalının 25 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi'' talep ediliyordu.