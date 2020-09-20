Mesut Yılmaz'ın eşinden sağlık durumuna ilişkin açıklama: Yoğun bakımda değil, durumu stabil

Beyin ameliyatı geçiren eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin eşi Berna Yılmaz'da açıklama geldi. Önce doktorların umudu kestiği, ardından öldüğü iddia edilen Mesut Yılmaz'ın yoğun bakımda olmadığını ve durumunun stabil olduğunu söyleyen Berna Yılmaz, "Tedavisi hastane odasında devam ediyor" dedi.

Yurt gazetesi yazarı İsmet Orhan, beyin ameliyatı geçiren Mesut Yılmaz’ın hayatından ümidin kesildiğini ileri sürmüştü. Ardından sosyal medyada Mesut Yılmaz'ın öldüğü iddia edilmiş, yakın arkadaşı Abdurrahim Albayrak, "Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastanede tedavi altındadır" açıklamasında bulunmuştu. CNN Türk’ten Ceylan Sever’in telefonla ulaştığı Berna Yılmaz, ‘Mesut Yılmaz’ öldü iddialarını yalanladı.

Mesut Yılmaz’ın halen yoğun bakımda olmadığını ve tedavisinin hastane odasında devam ettiğini belirten Berna Yılmaz, Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kendisinin izole olduğunu ve Mesut Yılmaz’a refakat ettiğini belirtti. Berna Yılmaz bu sebepten kimseyle temas kurmadığını, şu an için kameraların karşısına geçip her hangi bir açıklama yapmayacağı söyledi.

Mesut Yılmaz’ın sağlık durumunun stabil olduğunu da aktaran Berna Yılmaz, eğer herhangi herhangi bir durum olursa hastane yönetiminden bir açıklama geleceğini belirtti.

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