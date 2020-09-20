Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili arkadaşından açıklama

Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğine yönelik iddiaların ardından yakın dostu Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Albayrak, Twitter'da, "Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastanede tedavi altındadır" diye yazdı.

Altur Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastahanede tedavi altındadır."

“Operasyon sonrası iyileşme süreci devam ediyor”

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, Yılmaz'ı geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında sağlığından umudun kesildiğini söylemişti.

TIKLAYIN - "Beyin ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildi"

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas da Mesut Yılmaz’ın durumunun kötüye gittiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Umut falan kesilmedi. Ağır operasyon sonrası iyileşme süreci devam ediyor. Mesut Bey dirençlidir. Bunu da atlatacaktır” dedi.

Yılmaz’ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020'de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.