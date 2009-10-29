Mesut Yılmaz DP'ye katılıyor

Özal'ın koltuğuna Cindoruk geçecek Mesut Yılmaz da DP'ye katılıyor.



Zaman gazetesinin haberibe göre Türk siyaseti hafta sonu ilginç bir kongreye sahne olacak. İki 'kurt' politikacı Hüsamettin Cindoruk ile Mesut Yılmaz, 10 yıl sonra yeniden 'ortaklık' kuruyor. Demokrat Parti (DP) ile Anavatan Partisi (ANAP), cumartesi günü aynı salonda yapacakları kongrelerle DP çatısı altında birleşecek.



Cindoruk'un genel başkanlığı devam ederken Rize bağımsız milletvekili Mesut Yılmaz da bu partiye katılacak. Böylece merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kurulan ve 20 yıl boyunca ülkenin kaderinde söz sahibi olan ANAP tarihe karışacak. Bu partinin 11 yıl genel başkanlığını yapan Yılmaz ise Kırat'la yola devam edecek. Yılmaz, 28 Şubat sürecinde Cindoruk'un Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ile Anasol-D koalisyonunu kurmuştu. Cindoruk, DTP'yi kurabilmek için Doğru Yol Partisi'nden çok sayıda milletvekili koparmış ve bu partiyi ortadan ikiye bölmüştü. Anasol-D, Cumhuriyet tarihinin gensoruyla düşürülen ilk ve tek hükümeti olarak biliniyor.



Bütünleşme kongresi, Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Aynı salonda DP 6. olağanüstü büyük kongresini, Anavatan da 10. olağan büyük kongresini gerçekleştirecek. Mesut Yılmaz'ın da katılımıyla DP, Meclis'te temsil edilen beşinci parti olacak. "Türkiye Birleşiyor" sloganıyla toplanacak kongrede, ANAP listesinden 50 isim DP yönetimine girecek. Birleşmenin mimarlarından biri olan Yılmaz, beraberinde bazı isimleri de DP'ye taşımak istiyor. Ajandasındaki isimler arasında CHP'li eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan ile eski İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Meral Gezgin Eriş de var. Yılmaz'ın bazı bağımsız milletvekillerini de DP'ye kazandırmak istediği biliniyor. DP kulislerinde DSP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ismi de konuşulmaya başlandı. DP'ye ANAP listesinden girecek isimler arasında eski bakanlar Ahat Andican, Nejat Arseven, eski DTP'li Mehmet Ali Bayar da bulunuyor. İsmi bir ara genel başkanlık için de geçen Prof. Dr. Süheyl Batum'un ise DP'ye katılmayacağı belirtiliyor.