Mesut Yılmaz DP'den istifa etti

T24- DP Rize milletvekili ve eski Başbakan Mesut Yılmaz istifa etti. Yılmaz, partiden ayrılma gerekçesi olarak Genel Bakan seçimlerinin ardından yaşanan yozlaşmayı gösterdi.

DP-ANAP birleşmesinin mimarlarından, eski Başbakan, Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, DP ile yollarını ayırdı. Eski Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk ile de uzun süredir arası bozuk olan Yılmaz için bardağı taşıran son damla Namık Kemal Zeybek’in DP Genel Başkanlığı’na seçilmesi oldu. İstifa dilekçesini önceki gün noter aracılığıyla Genel Merkez’e gönderen Yılmaz, VATAN’a bu kararının gerekçesini şöyle aktardı: “1,5 sene önce iki partinin birleşmesinden sonra girdim DP’ye. O tarihte Sayın Hüsamettin Cindoruk ile yola çıktığımız nokta ile gelinen noktanın birbiriyle alakasız olduğunu tespit ettim ve onun için ayrıldım. Sadece Genel Bakan seçimi değil, arada devam eden süreç içersinde büyük bir yozlaşma yaşandı. Cindoruk da seçilse yine ayrılacaktım. Onunla mutabık kaldığımız husus, partinin genç ve bir merkez partisi hüvviyetinde bir kadroya kavuşturulmasıydı. Malesef bu gerçekleşmedi.”

Yılmaz “Yozlaşmadan kastınız ne biraz daha açabilir misiniz?” sorusu üzerine “Mutabık kaldığımız ilkeler gerçekleşmedi, onlara uyulmadı. Birleşme protokolüne aykırı davranışlar oldu. Dolayısıyla zaman içersinde malesef hedeften uzaklaşıldı ve bugün de alakasız bir noktaya gelindi” dedi. Yılmaz, istifa kararını açıklamadan önce Cindoruk ile görüşüp görüşmediği sorusuna ise “Hayır görüşmedim” yanıtını verdi.

