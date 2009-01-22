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Politika

Mesut Yılmaz 6 yıl aradan sonra ANAP’ta

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, ANAP Genel Başkanlığı’na yeniden seçilme yönünde bir hedefinin bulunmadığını söyledi

22 Ocak 2009 02:00

Eski Başbakan ve Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz, ANAP Genel Başkanlığı’na yeniden seçilme yönünde bir hedefinin bulunmadığını söyledi.

Yılmaz ve eski genel başkanlardan Nesrin Nas, dün ANAP Genel Başkanı Salih Uzun’a destek ziyaretinde bulundu.

12 sene genel başkanlık yaptığı ANAP’a 6 yıl aradan sonra ilk kez geldiğini ifade eden Yılmaz, “Yerel seçimler sonrasında ANAP, alternatif siyasi gücün oluşmasında öncü güç olmalıdır ve buna hazır olmalıdır” dedi.

Yılmaz, Susurluk skandalı ve Ergenekon soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler konusunda, Başbakanlık döneminde MİT ve polisten uzmanların yer aldığı özel bir birim kurduğunu söyledi.

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