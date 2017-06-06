Mesut Yar: Gülse Birsel ekranlara dönüyor

Posta yazarı Mesut Yar, senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in yeni bir "sitcom" projesiyle ekranlara döneceğini iddia etti.

"Kaleme almaya başladığı yeni sit-com dizisi için efsane isimlerle el sıkışan Gülse Birsel, belli ki çoktandır 'kalite mizah içeren' dizi açlığına son verecek" ifadesini kullanan Yar, "Şimdilik ismi bilinmeyen, kanalı da neredeyse sır gibi saklanan işin yüksek ihtimalle Gülse Birsel’in son adresi Kanal D’de yayınlanacağını düşünüyorum. Yanılıyorsam birkaç güne ortaya çıkar zaten" diye yazdı.

Mesut Yar'ın "İşte flaş haber; Gülse Birsel dönüyor" başlığıyla yayımlanan (6 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gülse Birsel’den bir sit-com beklentisi içinde olduğumuzu not düşmüştük. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi iki efsane işten sonra nadasa çekilen mizah kraliçesi tahtına dönüyor...



Kaleme almaya başladığı yeni sit-com dizisi için efsane isimlerle el sıkışan Gülse Birsel, belli ki çoktandır “kalite mizah içeren” dizi açlığına son verecek...



Şimdilik ismi bilinmeyen, kanalı da neredeyse sır gibi saklanan işin yüksek ihtimalle Gülse Birsel’in son adresi Kanal D’de yayınlanacağını düşünüyorum. Yanılıyorsam birkaç güne ortaya çıkar zaten!