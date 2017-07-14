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Mesut Yar: '3 Adam' yeni sezonda yok

"TV8’in kış döneminde rakipleri için yine kabus olacağını düşünüyorum"

14 Temmuz 2017 12:29

Posta yazarı Mesut Yar, TV8'de ekrana gelen "3 Adam" programının yeni sezonda yayından kaldırılacağını iddia etti. 

Mesut Yar'ın "Adam yok ama" başlığıyla yayımlanan (13 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yetenek Sizsiniz jürisinde Hülya Avşar, O Ses Türkiye jürisinde de Yıldız Tilbe olacaksa; yani çıkan haberler balon filan değilse, bu kış da çok eğleneceğimizin garanti olduğunu not düşüyorum...

Yaz uykusuna yatan TV8’in kış döneminde rakipleri için yine kabus olacağını düşünüyorum. Bir eksikle; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın programı Üç Adam artık yayınlanmayacak. Not düşüle!

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