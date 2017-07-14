Mesut Yar: '3 Adam' yeni sezonda yok

Posta yazarı Mesut Yar, TV8'de ekrana gelen "3 Adam" programının yeni sezonda yayından kaldırılacağını iddia etti.

Mesut Yar'ın "Adam yok ama" başlığıyla yayımlanan (13 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yetenek Sizsiniz jürisinde Hülya Avşar, O Ses Türkiye jürisinde de Yıldız Tilbe olacaksa; yani çıkan haberler balon filan değilse, bu kış da çok eğleneceğimizin garanti olduğunu not düşüyorum...



Yaz uykusuna yatan TV8’in kış döneminde rakipleri için yine kabus olacağını düşünüyorum. Bir eksikle; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın programı Üç Adam artık yayınlanmayacak. Not düşüle!