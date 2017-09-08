T24 LogoT24 Logo
Spor

Mesut Sancak’tan Karşıyaka çıkışı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- FOLKART Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, diğer 6 İzmir kulübüyle birlikte forma reklamı verdikleri 2

08 Eylül 2017 21:26

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- FOLKART Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, diğer 6 İzmir kulübüyle birlikte forma reklamı verdikleri 2. Lig Beyaz Grup’taki Karşıyaka’nın yönetimiyle, kulüp formasında sözleşme şartlarına aykırı şekilde farklı bir inşaat firmasının reklamını daha taşıdığı için yaşanan gerginlik sonrası sessizliğini bozdu.
Yeşil-kırmızılı yönetime yönelik daha önce bir bildiri yayınlayıp sözleşmeye uymaya davet eden Folkart’ın patronu Sancak, kişisel twitter hesabından sitemkar bir açıklama yaptı. Sancak, açıklamasında, “Diğer firma sponsorluk için Karşıyaka’ya 3.5 milyon lira ödeyecekmiş. İzmir futbolu adına bu bizi çok sevindirir. Hatta bu ay öderlerse, forma reklam hakkımızı da o firmaya hediye edip, Karşıyaka’ya bir önceki kadar daha karşılıksız bir katkıda bulunacağım. Söz!” ifadelerini kullandı. Kaf-Kaf’a temmuz ayında sezonluk forma göğüs reklamı için 250 bin TL artı KDV ödemesi yapan Folkart, sözleşmeye, “2017-18 futbol sezonunda takım formasında başka bir inşaat firmasının reklamı yer alamaz” maddesi ekletmişti. Yeşil-kırmızılılar ligde Sakaryaspor maçına Folkart’ın yanında sponsor HB Pehlivanoğlu İnşaat’ın da reklamıyla çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞİZMİR DHA FOLKART Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SancakLig Beyaz Gruptaki KarşıyakanınYeşilkırmızılıFolkartınSancakKarşıyakayaHattaSöz!”KafKafaTLKDVFolkartYeşilkırmızılılarSakaryasporHB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24