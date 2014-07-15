T24 LogoT24 Logo
Spor

Mesut Özil’in forması Rihanna’ya gitti

Dünya Kupası töreninde UEFA Başkanı Platini’nin Mesut Özil’in formasını neden aldığı merak konusu olmuştu

15 Temmuz 2014 14:04

Almanya’nın Arjantin’i 1-0 yenerek dördüncü kez Dünya Şampiyonu olduğu final maçının ardından kupa töreni sırasında Mesut Özil formasını UEFA Başkanı Michael Platini’ye vermesi akıllarda 'O formayı Platini mi aldı başkasına mı verdi' sorusunu getirmişti. Önce formayı UEFA Başkanı Platini'nin hatıra olarak aldığı sanıldı. Ancak daha sonra gerçek ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mesut Özil'in formasını, Platini aracılığıyla maçı tribünde izleyen dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna’ya gönderdiği öğrenildi.

ETİKETLER

mesut özilrihannaformadünya kupasıfinalkupa töreniplatini

İlgili Haberler

Mesut Özil'in formasını Platini mi aldı?

Mesut Özil'in forması UEFA Başkanı'na mı gitti, yoksa Platini aracılığıyla başka birinin mi oldu?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24