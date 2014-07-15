Mesut Özil’in forması Rihanna’ya gitti

Almanya’nın Arjantin’i 1-0 yenerek dördüncü kez Dünya Şampiyonu olduğu final maçının ardından kupa töreni sırasında Mesut Özil formasını UEFA Başkanı Michael Platini’ye vermesi akıllarda 'O formayı Platini mi aldı başkasına mı verdi' sorusunu getirmişti. Önce formayı UEFA Başkanı Platini'nin hatıra olarak aldığı sanıldı. Ancak daha sonra gerçek ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mesut Özil'in formasını, Platini aracılığıyla maçı tribünde izleyen dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna’ya gönderdiği öğrenildi.