Mesut Özil'in formasını Platini mi aldı?

Almanya Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'in formasını, Dünya Kupası seramonisi sonrası UEFA Başkanı Michael Platini'nin aldığı iddia edildi.

Dün oynanan ve Almanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan Dünya Kupası final maçında en çok konuşulan konulardan biri de UEFA Başkanı Michael Platini'nin kupa seremonisi sırasında Mesut Özil'in formasını alması oldu.

Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın sonunda görkemli bir kupa töreni düzenlendi... Alman takımı, kupasını almak üzere tribüne çıktığında tüm stat takımı ayakta alkışladı...

Dünya Kupası, Phillipp Lahm'ın ellerinde yükselirken Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, UEFA Başkanı Michael Platini'ye üzerindeki formayı çıkarıp verdi... Mesut, formayı verdikten sonra ikili arka tarafta bulunan biriyle konuştu.

Bu görüntüler sonrasında en çok merak edilen soru şu: Mesut Özil'in forması UEFA Başkanı'na mı gitti, yoksa Platini aracılığıyla başka birinin mi oldu?