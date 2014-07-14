T24 LogoT24 Logo
Spor

Mesut Özil'in formasını Platini mi aldı?

Mesut Özil'in forması UEFA Başkanı'na mı gitti, yoksa Platini aracılığıyla başka birinin mi oldu?

14 Temmuz 2014 15:43

Almanya Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'in formasını, Dünya Kupası seramonisi sonrası UEFA Başkanı Michael Platini'nin aldığı iddia edildi.

Dün oynanan ve Almanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan Dünya Kupası final maçında en çok konuşulan konulardan biri de UEFA Başkanı Michael Platini'nin kupa seremonisi sırasında Mesut Özil'in formasını alması oldu.

Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın sonunda görkemli bir kupa töreni düzenlendi... Alman takımı, kupasını almak üzere tribüne çıktığında tüm stat takımı ayakta alkışladı...

Dünya Kupası, Phillipp Lahm'ın ellerinde yükselirken Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, UEFA Başkanı Michael Platini'ye üzerindeki formayı çıkarıp verdi... Mesut, formayı verdikten sonra ikili arka tarafta bulunan biriyle konuştu.

Bu görüntüler sonrasında en çok merak edilen soru şu: Mesut Özil'in forması UEFA Başkanı'na mı gitti, yoksa Platini aracılığıyla başka birinin mi oldu?

ETİKETLER

mesut özilplatiniformadünya kupasıalmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24