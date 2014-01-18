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Spor

Mesut Özil'in babası soyuldu!

Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil'in babası Bodrum'daki evinde soyuldu

18 Ocak 2014 13:26

İngiltere'nin Arsenal takımının formasını giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'in babası Mustafa Özil'in Muğla'nın Bodrum İlçesi Gündoğan Beldesi'ndeki villasına giren hırsızlar LCD televizyon ile bazı değerli eşyaları çaldı.

Kızılburun Mevkisi'ndeki Q Sitesi yönetimi ünlü futbolcu Mesut Özil'in iki yıl önce menajerliğini de yapan babası Mustafa Özil için satın aldığı villanın penceresinin zorlanarak açıldığını, açık olduğunu farkedip, durumu jandarmaya bildirdi. Güvenlik kameraları ve bekçisi bulunan villada yapılan incelemede, LCD televizyon ve Play Station ve bazı değerli eşyaların çalındığı belirlendi.

Villada parmak izi incelemesi yapan jandarma, sitenin güvenlik kamerası görüntülerinden bir kişi olduğu belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma sitenin bekçisi ile iki çalışanın da ifadelerine başvurdu. Jandarma, hırsızlıkla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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