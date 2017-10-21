Mesut Özil'den transfer haberlerine tepki: Böyle bir oyunda piyon olmayacağım

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil, Manchester United'a transfer olacağı yönündeki haberlere "Böyle bir oyunda piyon olmayacağım" diyerek tepki gösterdi.

Adı son dönemde Manchester United'a transfer olup Real Madrid'de birlikte çalıştığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile birlikte çalışacağı söylentilerine konu olan Mesut Özil, iddiaları net bir dille yalanladı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre son dönemde Arsenal'deki performansı eleştiri konusu olan 29 yaşındaki orta saha, yakın çevresine takımına karşı sakdakat ve sorumluluk sahibi olduğunu söyledi.

İngiliz basınında yer alan "ManU'dan haftalık 300 bin Pound istedi" iddialarının de gerçek olmadığını söyleyen Mesut, kulüple arasında görüşme dahi olmadığını aktardı.

Başarılı oyuncu, tepkisini "Böyle bir oyunda piyon olmayacağım. Geçen sezon Arsenal ile görüşme yaptık ama mart ayında sonuca varmadan görüşmeleri sonlandırdık. O zamandan beri başka hiçbir takımla görüşmedim" sözleriyle dile getirdi.