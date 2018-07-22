Mesut Özil'den fotoğraf açıklaması: İki kalbim var; biri Türk, biri Alman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la verdiği fotoğraf sebebiyle Alman taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki alan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Alman milli takımını bırakma kararı almıştı. Özil, hakkında konuşulanlara resmi Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Özil yaptığı açıklamada, Almanya'da büyüdüğünü ancak Türk kökenli olduğunu, bu sebeple iki milletin de kalbinde olduğunu ifade etti. Özil, "İki kalbim var: Biri Türk, biri Alman. Annem, çocukluğumdan beri herkese saygılı olmam gerektiğini ve nereden geldiğimi unutmamamı söylerdi" ifadesini kullandı.

"Ben bir futbolcuyum, politikacı değilim"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf hakkında, "Mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluştum. O buluşmada çekilen fotoğraf, Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı insanlar beni yalancılıkla, düzenbazlıkla suçladı ama o fotoğrafın politik bir amacı yoktu. Ben bir futbolcuyum, politikacı değilim. O buluşma bir politik destek değildi. Her buluşmamızda olduğu gibi futbol konuştuk. Alman medyası ise durumu farklı yansıttı" açıklamasını yaparak kendisine gelen tepkilerden Alman basınını sorumlu tuttu.

Açıklamasını "Sayın Erdoğan'la buluşmayı reddetmek, atalarıma saygısızlık olurdu. Benim için kimin devlet başkanı olduğunun önemi yok. Eminim ki Kraliçe ve İngiltere Başbakanı May de Sayın Erdoğan'ı ağırladıklarında aynı saygıyı göstermiştir. Son seçimde ya da ondan önceki seçimde, ne olursa olsun yine de aynı fotoğrafı çektirirdim" sözleriyle sürdüren Özil, kendisine gelen tepkilerin haksız olduğuna vurgu yaptı.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etmişti. Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etmişti.