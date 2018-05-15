Alman Futbol Federasyonu, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın o fotoğrafına tepkili: Erdoğan'ın saygı duymadığı değerlerin yanındayız!

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası için istismar edildiklerini söyledi.

Federasyon Başkanı Grindel, Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin seçim malzemesi olarak kullanıldığını ifade etti.

Grindel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, bir otelde İngiltere Premier Lig'de oynayan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'u kabul etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte DFB'nin internet sitesinde yer alan açıklama:

"DFB, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de DFB'nin değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. DFB, Erdoğan'ın yeterince saygı duymadığı değerlerin yanında duruyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin seçim kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB'nin uyum çalışmalarına yardım etmedi."